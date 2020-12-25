Лукашенко заявил о задержании связанных с Украиной «террористов»

Александр Лукашенко (в центре), фото: «Редиска»

https://racurs.ua/n148280-lukashenko-zayavil-o-zaderjanii-svyazannyh-s-ukrainoy-terroristov.html

Ракурс

Александр Лукашенко, непризнанный президент Беларуси, заявил о произведенном недавно задержании «террористической группы».

По словам Лукашенко, эта группа якобы везла оружие тоннами через территорию Украины. Об этом сообщает провластное белорусское информационное агентство БЕЛТА.

Сейчас мы их все каналы раскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину, — заверил он.

Лукашенко утверждает, что эту «террористическую группу» возглавлял Николай Автухович — бывший афганец и бизнесмен, который как оппозиционный кандидат участвовал в парламентский выборах в Беларуси в 2004 году, после чего подвергся преследованиям со стороны властей.

В 2006 году против него возбудили уголовное дело о якобы неуплате налогов и приговорили к трем с половиной годам заключения. Правозащитники признали его политзаключенным.

В 2009 году Автуховича арестовали за незаконное хранение патронов: во время первого обыска нашли пять патронов и еще пять — во время второго. В результате он снова попал за решетку и вышел из тюрьмы в 2014 году.

Недавно его снова арестовали — по обвинению в создании «террористической группировки», которая на территории Гродненской области Беларуси якобы поджигали автомобили и дома сотрудников силовых ведомств.

Напомним, недавно США ввели санкции против белорусских силовиков.