В МИДе отреагировали на «мантру об оружии из Украины» Лукашенко

Александр Лукашенко, фото: «Буквы»

https://racurs.ua/n148283-v-mide-otreagirovali-na-mantru-ob-orujii-iz-ukrainy-lukashenko.html

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В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины отреагировали на недавние слова непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, заявившего о задержании «террористической группы», которая якобы тоннами ввозила в страну оружие через территорию Украины.

Представитель МИДа Олег Николенко отметил, что Украина категорически отвергает «очередные инсинуации» Лукашенко. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Твиттер.

Риторика о вмешательстве, мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа, — отметил чиновник.

Николенко подчеркнул, что Украина не является врагом Беларуси.

Осуждаем терроризм в любых проявлениях, — добавил представитель МИДа.



Напомним, Лукашенко заявил о раскрытии «террористической группы», возглавляемой бывшим «афганцем» и оппозиционером Николаем Автуховичем, которая якобы готовила и уже начала осуществлять теракты по всей Беларуси.