Зеленський підписав закон про відновлення діяльності НАЗК

Володимир Зеленський, фото: Klymenko Time

https://racurs.ua/ua/n148285-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-vidnovlennya-diyalnosti-nazk.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав ухвалений Верховною Радою 15 грудня закон про внесення змін до антикорупційного законодавства, яким відновлюється повноцінна діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Чинності цей закон набере наступного дня після його опублікування. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Потреба в цьому законі, який усуває прогалини в антикорупційному законодавстві, виникла у зв’язку з резонансним рішенням Конституційного суду України від 27 жовтня, котрим були визнані неконституційними окремі положення закону «Про запобігання корупції».

Зазначається, що новий закон враховує це рішення КСУ, зокрема встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК щодо суддів та суддів КСУ, спрямовані на забезпечення дотримання гарантій їх незалежності.

Крім того, він також передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Нагадаємо, у НАЗК нещодавно назвали чиновників, які уникнули відповідальність за недостовірні відомості у деклараціях після резонансного рішення КСУ.