Ірина Венедіктова, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n148288-sprava-tatarova-nabu-vidkrylo-provadjennya-cherez-vtruchannya-venediktovoyi-video.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генерального прокурора Ірини Венедіктової у справу про ймовірну причетність заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака Олега Татарова до хабарництва.

Виконувач обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук заявив про це в ефірі «Громадського».

Провадження «щодо втручання в роботу правоохоронних органів» внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) 3 грудня. Його розслідує НАБУ.

За його словами, йдеться про рішення генпрокурора змінити групу прокурорів у справі Татарова. Відповідне рішення було ухвалене ввечері 1 грудня, перед тим як детективи НАБУ планували повідомити заступнику Єрмака про підозру.

Він зазначив, що про заміну прокурорів стало відомо, коли прокурор з колишньої групи вже був у суді, щоб підтримувати клопотання про обрання запобіжного заходу для Татарова.

Ми спочатку подумали, що це помилка, потім зрозуміли, що це не помилка, а була свідома дія. Ми витребували матеріали, вивчили їх і надали вказівки детективам (що змінити у справі — ред.). У них на це пішло десь два тижні, — зазначив Грищук.

Грищук зауважив, що в ст. 37 Кримінально-процесуального кодексу, на яку посилалася Венедіктова, не описані обставини, які б у цьому випадку давали можливість змінювати групу прокурорів.

Нагадаємо, НАБУ нещодавно звинуватило Офіс генпрокурора у розвалі кримінального провадження щодо Татарова.