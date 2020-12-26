Першу алергічну реакцію на вакцину Moderna виявили в США. Фото: Depositphotos

https://racurs.ua/ua/n148289-pershu-alergichnu-reakciu-na-vakcynu-moderna-vyyavyly-v-ssha.html

Ракурс

Алергічна реакція розвинулася в американського медика після щеплення проти коронавірусу вакциною від компанії Moderna.

Перший відомий випадок важкої алергії після введення цього препарату виявили у Бостоні. Про погане самопочуття після щеплення заявив науковий співробітник геріатричної онкології в Бостонському медичному центрі доктор Хоссейн Садрзаде. Про це повідомляє New York Times.

За словами медика, майже відразу після вакцинації у нього виникла алергічна реакція: запаморочення і прискорене серцебиття. А представник цього медцентру Девід Кіббі заявив, що Садрзаде дозволили самостійно ввести собі протиалергічний препарат.

Згодом медика госпіталізували у відділення невідкладної допомоги, але згодом виписали.

Нагадаємо, 19 грудня стало відомо, що вакцину від коронавірусу американського виробництва компанії Moderna схвалили в США. Американський уряд погодився закупити 200 млн доз вакцини від «Модерни».

Раніше повідомлялося, що алергічна реакція на препарат виробництва Pfizer і BioNTech виникла у медпрацівниці однієї з лікарень столиці штату Аляска — міста Джуно. При цьому органи громадської охорони здоров’я США раніше попереджали про те, що на вакцину від Pfizer і BioNTech можуть виникнути алергічні реакції.