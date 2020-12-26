Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Першу алергічну реакцію на вакцину Moderna виявили в США. Фото: Depositphotos

Першу алергічну реакцію на вакцину Moderna виявили в США

26 гру 2020, 08:10
999

Алергічна реакція розвинулася в американського медика після щеплення проти коронавірусу вакциною від компанії Moderna.

Перший відомий випадок важкої алергії після введення цього препарату виявили у Бостоні. Про погане самопочуття після щеплення заявив науковий співробітник геріатричної онкології в Бостонському медичному центрі доктор Хоссейн Садрзаде. Про це повідомляє New York Times.

За словами медика, майже відразу після вакцинації у нього виникла алергічна реакція: запаморочення і прискорене серцебиття. А представник цього медцентру Девід Кіббі заявив, що Садрзаде дозволили самостійно ввести собі протиалергічний препарат.

Згодом медика госпіталізували у відділення невідкладної допомоги, але згодом виписали.


Нагадаємо, 19 грудня стало відомо, що вакцину від коронавірусу американського виробництва компанії Moderna схвалили в США. Американський уряд погодився закупити 200 млн доз вакцини від «Модерни».

Раніше повідомлялося, що алергічна реакція на препарат виробництва Pfizer і BioNTech виникла у медпрацівниці однієї з лікарень столиці штату Аляска — міста Джуно. При цьому органи громадської охорони здоров’я США раніше попереджали про те, що на вакцину від Pfizer і BioNTech можуть виникнути алергічні реакції.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів