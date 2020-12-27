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Биткоин вновь установил исторический рекорд. Фото: gagadget.com

Bitcoin рекордно подорожал и обогнал Visa по рыночной стоимости (ИНФОГРАФИКА)

27 дек 2020, 10:43
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Курс криптовалюты Bitcoin (биткоин) вырос до новой рекордной отметки.

По состоянию на 10.10 27 декабря стоимость одного биткоина составляла 28 тыс. 844 долл. За последние сутки эта цифровая валюта подорожала на 11,94%. Об этом свидетельствуют данные американской биржи криптовалют Coindesk.

По информации издания CoinTelgraph, 27 декабря рыночная стоимость Bitcoin составила 512,8 млрд долл., а рыночная стоимость Visa к этому же времени составляла 460 млрд долл. При этом специалисты утверждают, что некоторые могут считать некорректным сравнение показателей криптовалюты и платежной системы.

Биткоин вновь установил исторический рекорд. Инфографика: Coindesk


Биткоин вновь установил исторический рекорд. Инфографика: Coindesk

Напомним, 26 декабря курс криптовалюты Bitcoin вырос до рекордной отметки и обновил новый исторический максимум. Вчера стоимость этой цифровой валюты впервые в истории превысила 25 тыс. долл.


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