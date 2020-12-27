Лионель Месси признался, почему устает от славы. Фото: sportbox.ru

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Ракурс

Лионель Месси, форвард каталонской «Барселоны» и нападающий сборной Аргентины, заявил, что иногда устает от своей славы.

Футболист отметил, что иногда хотел бы, чтобы его не узнавали, особенно в те моменты, когда он проводит время с семьей и детьми. 33-летний футболист порой хочет насладиться семейными радостями без пристального внимания. Об этом пишет испанская газета Marca.

Мне посчастливилось испытать все то, через что я прошел. Но бывают моменты, когда мне хотелось бы оставаться неизвестным. Хотел бы получать удовольствие от похода на рынок, в кино или ресторан, особенно когда я с детьми, — отметил звездный спортсмен.



Как известно, Месси является воспитанником футбольной школы «Барселоны», за основную команду клуба он дебютировал в 2004 году. «Золотой мяч» аргентинец выигрывал шесть раз, четыре раза был победителем Лиги чемпионов. Также он — олимпийский чемпион и серебряный призер чемпионата мира.

Напомним, нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси установил новый мировой рекорд по количеству голов, забитых за один клуб и превзошел достижение бразильского футболиста Пеле.