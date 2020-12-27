Ліонель Мессі зізнався, чому втомлюється від слави. Фото: sportbox.ru

https://racurs.ua/ua/n148317-messi-ziznavsya-chomu-vtomluietsya-vid-slavy.html

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Ліонель Мессі, форвард каталонської «Барселони» та нападник збірної Аргентини, заявив, що інколи втомлюється від своєї слави.

Футболіст зазначив, що іноді хотів би, щоб його не впізнавали, особливо в ті моменти, коли він проводить час з сім'єю і дітьми. 33-річний футболіст часом хоче насолодитися сімейними радощами без пильної уваги. Про це пише іспанська газета Marca.

Мені пощастило випробувати все те, через що я пройшов. Але бувають моменти, коли мені хотілося б залишатися невідомим. Хотів би отримувати задоволення від походу на ринок, в кіно або ресторан, особливо коли я з дітьми, — зазначив зірковий спортсмен.



Як відомо, Мессі є вихованцем футбольної школи «Барселони», за основну команду клубу він дебютував у 2004 році. «Золотий м’яч» аргентинець вигравав шість разів, чотири рази був переможцем Ліги чемпіонів. Також він — олімпійський чемпіон і срібний призер чемпіонату світу.

Нагадаємо, нападник каталонської «Барселони» Ліонель Мессі встановив новий світовий рекорд за кількістю голів, забитих за один клуб й перевершив досягнення бразильського футболіста Пеле.