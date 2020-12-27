Коронавірус йде на спад — у МОЗ назвали кількість нових хворих за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148316-koronavirus-yde-na-spad-u-moz-nazvaly-kilkist-novyh-hvoryh-za-dobu-infografika.htmlРакурс
За добу в Україні зафіксували 6 тис. 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Вчора захворіли 277 дітей та 153 медпрацівників.
За минулу добу до лікарень потрапили 1 тис. 674 особи, а 72 людини померли. Одужати змогли 6 тис. 621 особа. Вчора медики здійснили 24 тис. 978 тестувань.
26 грудня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — 718 хворих, Дніпропетровській області — 537 пацієнтів, Одеській області 515 заражених, Запорізькій та Миколаївській областях — 453 та 414 нових хворих.
За час пандемії захворіли 1 млн 25 тис. 989 осіб, а одужати змогли 658 тис. 538 осіб. Померли за час епідемії 17 тис. 774 хворих.
Кількість захворювань у регіонах:
- м. Київ — 107 тис. 204 випадки;
- Вінницька область — 21 тис. 960 випадків;
- Волинська область — 32 тис. 429 випадків;
- Дніпропетровська область — 56 тис. 893 випадки;
- Донецька область — 34 тис. 929 випадків;
- Житомирська область — 38 тис. 494 випадки;
- Закарпатська область — 27 тис. 828 випадків;
- Запорізька область — 51 тис. 703 випадки;
- Івано-Франківська область — 42 тис. 828 випадків;
- Київська область — 57 тис. 331 випадок;
- Кіровоградська область — 8 тис. 225 випадків;
- Луганська область — 9 тис. 982 випадки;
- Львівська область — 59 тис. 798 випадків;
- Миколаївська область — 29 тис. 531 випадок;
- Одеська область — 68 тис. 962 випадки;
- Полтавська область — 34 тис. 600 випадків;
- Рівненська область — 40 тис. 295 випадків;
- Сумська область — 40 тис. 47 випадків;
- Тернопільська область — 33 тис. 452 випадки;
- Харківська область — 67 тис. 868 випадків;
- Херсонська область — 17 тис. 67 випадків;
- Хмельницька область — 38 тис. 378 випадків;
- Черкаська область — 37 тис. 617 випадків;
- Чернівецька область — 39 тис. 422 випадки;
- Чернігівська область — 29 тис. 146 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 25 грудня в Україні захворіли 7 тис. 709 нових випадків COVID-19. Серед хворих було 366 дітей та 198 медпрацівників.