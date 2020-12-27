Коронавирус в Украине.

https://racurs.ua/n148316-koronavirus-idet-na-spad-v-minzdrave-nazvali-kolichestvo-novyh-bolnyh-za-sutki-infografika.html

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За сутки в Украине зафиксировали 6 тыс. 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Вчера заболели 277 детей и 153 медработников.

За минувшие сутки в больницы попали 1 тыс. 674 человека, а 72 человека скончались. Выздороветь смогли 6 тыс. 621 человек. Вчера медики провели 24 тыс. 978 тестирований.

26 декабря наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 718 больных, Днепропетровской области — 537 пациентов, Одесской области 515 зараженных, Запорожской и Николаевской областях — 453 и 414 новых больных.

За время пандемии заболели 1 млн 25 тыс. 989 человек, а выздороветь смогли 658 тыс. 538 человек. Умерли за время эпидемии 17 тыс. 774 больных.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 107 тыс. 204 случая;

Винницкая область — 21 тыс. 960 случаев;

Волынская область — 32 тыс. 429 случаев;

Днепропетровская область — 56 тыс. 893 случая;

Донецкая область — 34 тыс. 929 случаев;

Житомирская область — 38 тыс. 494 случая;

Закарпатская область — 27 тыс. 828 случаев;

Запорожская область — 51 тыс. 703 случая;

Ивано-Франковская область — 42 тыс. 828 случаев;

Киевская область — 57 тыс. 331 случай;

Кировоградская область — 8 тыс. 225 случаев;

Луганская область — 9 тыс. 982 случая;

Львовская область — 59 тыс. 798 случаев;

Николаевская область — 29 тыс. 531 случай;

Одесская область — 68 тыс. 962 случая;

Полтавская область — 34 тыс. 600 случаев;

Ровенская область — 40 тыс. 295 случаев;

Сумская область — 40 тыс. 47 случаев;

Тернопольская область — 33 тыс. 452 случая;

Харьковская область — 67 тыс. 868 случаев;

Херсонская область — 17 тыс. 67 случаев;

Хмельницкая область — 38 тыс. 378 случаев;

Черкасская область — 37 тыс. 617 случаев;

Черновицкая область — 39 тыс. 422 случая;

Черниговская область — 29 тыс. 146 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 25 декабря в Украине заболели 7 тыс. 709 новых случаев COVID-19. Среди больных было 366 детей и 198 медработников.