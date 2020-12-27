Коронавирус идет на спад — в Минздраве назвали количество новых больных за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n148316-koronavirus-idet-na-spad-v-minzdrave-nazvali-kolichestvo-novyh-bolnyh-za-sutki-infografika.htmlРакурс
За сутки в Украине зафиксировали 6 тыс. 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Вчера заболели 277 детей и 153 медработников.
За минувшие сутки в больницы попали 1 тыс. 674 человека, а 72 человека скончались. Выздороветь смогли 6 тыс. 621 человек. Вчера медики провели 24 тыс. 978 тестирований.
26 декабря наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 718 больных, Днепропетровской области — 537 пациентов, Одесской области 515 зараженных, Запорожской и Николаевской областях — 453 и 414 новых больных.
За время пандемии заболели 1 млн 25 тыс. 989 человек, а выздороветь смогли 658 тыс. 538 человек. Умерли за время эпидемии 17 тыс. 774 больных.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 107 тыс. 204 случая;
- Винницкая область — 21 тыс. 960 случаев;
- Волынская область — 32 тыс. 429 случаев;
- Днепропетровская область — 56 тыс. 893 случая;
- Донецкая область — 34 тыс. 929 случаев;
- Житомирская область — 38 тыс. 494 случая;
- Закарпатская область — 27 тыс. 828 случаев;
- Запорожская область — 51 тыс. 703 случая;
- Ивано-Франковская область — 42 тыс. 828 случаев;
- Киевская область — 57 тыс. 331 случай;
- Кировоградская область — 8 тыс. 225 случаев;
- Луганская область — 9 тыс. 982 случая;
- Львовская область — 59 тыс. 798 случаев;
- Николаевская область — 29 тыс. 531 случай;
- Одесская область — 68 тыс. 962 случая;
- Полтавская область — 34 тыс. 600 случаев;
- Ровенская область — 40 тыс. 295 случаев;
- Сумская область — 40 тыс. 47 случаев;
- Тернопольская область — 33 тыс. 452 случая;
- Харьковская область — 67 тыс. 868 случаев;
- Херсонская область — 17 тыс. 67 случаев;
- Хмельницкая область — 38 тыс. 378 случаев;
- Черкасская область — 37 тыс. 617 случаев;
- Черновицкая область — 39 тыс. 422 случая;
- Черниговская область — 29 тыс. 146 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 25 декабря в Украине заболели 7 тыс. 709 новых случаев COVID-19. Среди больных было 366 детей и 198 медработников.