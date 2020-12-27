Рекордно длинный подводный тоннель открыли в Гонконге. Фото: today.ru

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Подводный тоннель Tuen Mun-Chek Lap Kok Tunnel открыли в Гонконге 27 декабря. Новый тоннель — самый длинный и глубокий из имеющихся в городе.

Коридор протяженностью 5,5 км соединил через морскую акваторию район Тунмун на новых территориях Гонконга по острову Лантао в районе международного аэропорта Чеклапкок и въезд на гигантский мост Гонконг — Макао — Чжухай, который был открыт в конце 2018 года. Об этом сообщил Департамент транспорта Гонконга.

По информации чиновников, строительство тоннеля обошлось в 6,1 млрд долл, проект строили более семи лет. Сам тоннель расположен на глубине до 60 м под морским дном. Над его созданием работала гигантская буровая машина. Это первый тоннель, построенный в Гонконге методом бурения.

Городские власти уверяют, что проезд по новому тоннелю будет бесплатным.

Напомним, в Норвегии планируют построить первый в мире «плавающий тоннель», чтобы облегчить транспортное сообщение в прибрежных районах.