Три человека погибли в результате стрельбы в штате Иллинойс. Фото: bnd.com

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Ракурс

Перестрелка в боулинг-клубе в американском городе Рокфорде в штате Иллинойс завершилась гибелью людей.

Стрельба произошла 26 декабря вечером по местному времени. Подозреваемый убил троих и ранил еще трех человек. Двое из погибших были подростками. Полиция задержала стрелка. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Начальник городской полиции Дэн О’Ши не стал вдаваться в подробности. Журналисты предполагают, что подозреваемого правоохранители задержали без стрельбы.

Как известно, город Рокфорд расположен в 130 км к северо-западу от Чикаго, столицы штата Иллинойс. По информации местной газеты Rockford Register Star, в 2020 году был побит рекорд по количеству убийств в Рокфорде. В этом году в городе погибли 35 человек в результате насильственных действий. В последний раз подобное количество смертей фиксировалось в 1996 году — 31 убийство.

Напомним, 26 декабря в Берлине неизвестный устроил стрельбу у штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. В результате вооруженного инцидента пострадали четыре человека.