Троє осіб загинули внаслідок стрілянини в штаті Іллінойс. Фото: bnd.com

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Перестрілка в боулінг-клубі в американському місті Рокфорді в штаті Іллінойс завершилася загибеллю людей.

Стрілянина сталася 26 грудня ввечері за місцевим часом. Підозрюваний убив трьох і поранив ще трьох людей. Двоє із загиблих були підлітками. Поліція затримала стрілка. Про це повідомило агентство Associated Press.

Начальник міської поліції Ден О’ши не став вдаватися у подробиці. Журналісти припускають, що підозрюваного правоохоронці затримали без стрільби.

Як відомо, місто Рокфорд розташоване за 130 км на північний захід від Чикаго, столиці штату Іллінойс. За інформацією місцевої газети Rockford Register Star, у 2020 році було побито рекорд за кількістю вбивств у Рокфорді. Цьогоріч в місті загинули 35 людей внаслідок насильницьких дій. Востаннє подібна кількість смертей фіксувалася в 1996 році — 31 вбивство.

Нагадаємо, 26 грудня в Берліні невідомий влаштував стрілянину біля штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини. Внаслідок збройного інциденту постраждали четверо осіб.