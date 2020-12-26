Стрілянину в центрі Берліна влаштував невідомий. Фото: ТВ Центр

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Ракурс

Четверо осіб поранені внаслідок стрілянини в центрі Берліна. Збройний інцидент трапився у німецькій столиці у суботу, 26 грудня.

Поранених виявили в центрі міста в районі Кройнцберг. Трьох поранених знайшли неподалік від штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини. Ще одного постраждалого дістали з Ландвер-каналу, що знаходиться неподалік. У нього була травма ноги. Про це повідомляє Berliner Morgenpost.

Наразі невідомо, хто і чому влаштував стрілянину. Розшуком стрілка займаються правоохоронці, поліція задіяла вертоліт.

Нагадаємо, 23 грудня у французькому департаменті Пюї-де-Дом 48-річний чоловік влаштував стрілянину, в ході якої загинули троє жандармів, а ще один правоохоронець дістав поранення.