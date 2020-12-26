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Стрельбу в центре Берлина устроил неизвестный. Фото: ТВ Центр

Стрельбу в центре Берлина устроил неизвестный, есть раненые (ВИДЕО)

26 дек 2020, 09:39
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Четыре человека ранены в результате стрельбы в центре Берлина. Вооруженный инцидент произошел в немецкой столице в субботу, 26 декабря.

Раненых обнаружили в центре города в районе Кройнцберг. Трех раненых нашли неподалеку от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Еще одного пострадавшего достали из Ландвер-канала, находящегося неподалеку. У него была травма ноги. Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Пока неизвестно, кто и почему устроил стрельбу. Розыском стрелка занимаются правоохранители, полиция задействовала вертолет.


Напомним, 23 декабря во французском департаменте Пюи-де-Дом 48-летний мужчина устроил стрельбу, в ходе которой погибли три сотрудника полиции, а еще один правоохранитель получил ранения.


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