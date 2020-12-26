Коронавирус в Украине. Фото:

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Статистика коронавируса в Украине свидетельствует, что за прошедшие сутки, 25 декабря, зафиксировали 7 тыс. 709 новых случаев COVID-19.

Среди заболевших — 366 детей и 198 медработников. Вчера госпитализировали 2 тыс. 888 больных, а умер от коронавируса 121 украинец. Преодолеть болезнь сумели 5 тыс. 145 человек. За сутки медики сделали 31 тыс. 489 тестирований. Об этом 26 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За время пандемии заболели уже 1 млн 19 тыс. 867 украинцев, а выздороветь уже смогли 651 тыс. 917 человек. Коронавирус унес жизни 17 тыс. 702 человек.

Вчера наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Днепропетровской области — заболели 676 человек. Еще 568 больных обнаружили на Киевщине, 513 — в Одесской области и 445 в Одесской области.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 106 тыс. 486 случаев;

Винницкая область —21 тыс. 858 случаев;

Волынская область — 32 тыс. 300 случаев;

Днепропетровская область —56 тыс. 356 случаев;

Донецкая область — 34 тыс. 586 случаев;

Житомирская область — 38 тыс. 219 случаев;

Закарпатская область — 27 тыс. 754 случая;

Запорожская область — 51 тыс. 250 случаев;

Ивано-Франковская область — 42 тыс. 725 случаев;

Киевская область —56 тыс. 942 случая;

Кировоградская область — 8 тыс. 205 случаев;

Луганская область — 9 тыс. 906 случаев;

Львовская область — 59 тыс. 551 случай;

Николаевская область — 29 тыс. 117 случаев;

Одесская область — 68 тыс. 447 случаев;

Полтавская область — 34 тыс. 341 случай;

Ровенская область —40 тыс. 195 случаев;

Сумская область — 39 тыс. 848 случаев;

Тернопольская область — 33 тыс. 328 случаев;

Харьковская область — 67 тыс. 655 случаев;

Херсонская область — 16 тыс. 917 случаев;

Хмельницкая область — 38 тыс. 333 случая;

Черкасская область — 37 тыс. 321 случай;

Черновицкая область — 39 тыс. 293 случая;

Черниговская область — 28 тыс. 943 случая.

Напомним, 24 декабря коронавирус обнаружили у 11 тыс. 35 граждан Украины, а преодолеть COVID-19 смогли 15 тыс. 337 человек.