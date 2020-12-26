Коронавірус в Україні. Фото:

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Статистика коронавірусу в Україні свідчить, що за минулу добу, 25 грудня, зафіксували 7 тис. 709 нових випадків COVID-19.

Серед хворих — 366 дітей та 198 медпрацівників. Вчора госпіталізували 2 тис. 888 хворих, а помер від коронавірусу 121 українець. Подолати хворобу зуміли 5 тис. 145 осіб. За добу медики зробили 31 тис. 489 тестувань. Про це 26 грудня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За час пандемії захворіли вже 1 млн 19 тис. 867 українців, а одужати вже змогли 651 тис. 917 осіб. Коронавірус забрав життя 17 тис. 702 осіб.

Вчора найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована у Дніпропетровській області — захворіли 676 осіб. Ще 568 хворих виявили на Київщині, 513 — в Одеській області та 445 в Одеській області.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ — 106 тис. 486 випадків;

Вінницька область — 21 тис. 858 випадків;

Волинська область — 32 тис. 300 випадків;

Дніпропетровська область — 56 тис. 356 випадків;

Донецька область — 34 тис. 586 випадків;

Житомирська область — 38 тис. 219 випадків;

Закарпатська область — 27 тис. 754 випадки;

Запорізька область — 51 тис. 250 випадків;

Івано-Франківська область — 42 тис. 725 випадків;

Київська область — 56 тис. 942 випадки;

Кіровоградська область — 8 тис. 205 випадків;

Луганська область — 9 тис. 906 випадків;

Львівська область — 59 тис. 551 випадок;

Миколаївська область — 29 тис. 117 випадків;

Одеська область — 68 тис. 447 випадків;

Полтавська область — 34 тис. 341 випадок;

Рівненська область — 40 тис. 195 випадків;

Сумська область — 39 тис. 848 випадків;

Тернопільська область — 33 тис. 328 випадків;

Харківська область — 67 тис. 655 випадків;

Херсонська область — 16 тис. 917 випадків;

Хмельницька область — 38 тис. 333 випадки;

Черкаська область — 37 тис. 321 випадок;

Чернівецька область — 39 тис. 293 випадки;

Чернігівська область — 28 тис. 943 випадки.

Нагадаємо, 24 грудня коронавірус виявили у 11 тис. 35 громадян України, а подолати COVID-19 змогли 15 тис. 337 осіб.