Сніжинка. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n148313-27-grudnya-svyatkuut-den-vyrizannya-snijynok.html

Ракурс

27 грудня в Україні та світі відзначають День вирізання сніжинок. У цей день люди у всьому світі продовжують святкувати новорічних та різдвяних свят, та прикрашають домівки у різдвяному стилі. Окрім покупних іграшок, які щорічно прикрашають подвір’я та будинки людей по всьому світу, існує стародавня традиція — із покоління в покоління передається виготовлення кольорових паперових гірлянд та сніжинок.

У цей день родинам пропонується створити власні унікальні сніжинки для прикрашання будівлі, що може стати гарним сімейним заняттям для малюків. Під час прикрашання дому родина не тільки гарно проведе час, а й набуде нові різдвяні спогади, які будуть згадуватися через роки.

Унікальні кольорові сніжинки можна розмістити повсюди — на ялинках, люстрах, вікнах та дверях. Також не варто обмежуватися сніжинками тільки білого кольору — їх можна зробити, зокрема, червоними, зеленими, жовтими, срібними та синіми.

У цей день відбулося:

537 — у Константинополі, столиці Візантійської імперії, освятили храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу;

1932 — постанова ЦВК і РНК СРСР про введення в СРСР єдиної паспортної системи та «обов'язкового запису паспортів». Селяни паспортів не отримали, через що фактично перетворилися на кріпаків; з’явився додатковий привід для переслідування мандрівних кобзарів;

1932 — у розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв «Radio City Music Hall», розрахований на 5 тис. 945 місць;

1934 — політбюро ЦК ВКП (б) ухвалило депортувати 2 тис. «антирадянських» родин із прикордонних районів України;

1945 — у Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду. Перші фінансові операції МВФ розпочав 1 березня 1947 року;

1979 — за рішенням керівництва СРСР 75-тисячний контингент радянських військ увійшов на територію Афганістану;

1991 — незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В'єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція;

1994 — запущено в експлуатацію київську станцію метро «Позняки»;

1997 — введено в експлуатацію станцію метро «Печерська»;

2008 — під кодовою назвою «Литий свинець» в Секторі Газа почалась антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.

У цей день народилися:

1571 — Йоган Кеплер, німецький астроном, який першим заявив, що планети обертаються навколо Сонця;

1817 — Бараташвілі Николоз Мелітоновіч, грузинський поет-романтик;

1822 — Луї Пастер, французький хімік і бактеріолог, основоположник сучасної мікробіології та імунології; розробив метод консервування (пастеризація) і заходи профілактичної вакцинації проти холери, сибірки, сказу;

1876 — Іван Алчевський, український співак (ліричний тенор), громадський діяч; син Олексія Кириловича і Христини Данилівни Алчевських;

1885 — Степан Шкурат, український актор театру і кіно;

1888 — Теа фон Гарбу, німецька актриса, сценарист, письменниця-фантаст;

1901 — Марлен Дітріх, німецька кіноакторка та співачка;

1908 — Володимир Божик, кобзар, диригент;

1934 — Лариса Латиніна, 9-разова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, володарка найбільшого числа олімпійських нагород за всю історію Олімпійських ігор;

1948 — Жерар Депардьє, французький театральний і кіноактор.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли. що у Києві відвідувачі новорічних локацій не дотримуються правил карантину. Київські епідеміологи шоковані від безвідповідальності організаторів новорічних свят, тому ярмарки можуть закрити. Співробітників Держпотребслужби обурило масове порушення карантину під час відкриття столичної новорічної ялинки. Люди були без масок і при цьому не дотримувалися дистанції.