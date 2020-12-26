День снежинок. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n148313-27-dekabrya-prazdnuut-den-vyrezaniya-snejinok.html

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27 декабря в Украине и мире отмечают День вырезания снежинок. В этот день люди во всем мире продолжают праздновать новогодние и рождественские праздники, и украшают дома в рождественском стиле. Кроме покупных игрушек, которые ежегодно украшают двор и дома людей, существует древняя традиция — из поколения в поколение передается изготовление цветных бумажных гирлянд и снежинок.

В этот день семьям предлагается создать собственные уникальные снежинки для украшения здания, что может стать хорошим семейным занятием для детей. Во время украшения дома семья не только хорошо проведет время, но и приобретет новые рождественские воспоминания, которые пронесутся через годы.

Уникальные цветные снежинки можно разместить повсюду — на елках, люстрах, окнах и дверях. Также не стоит ограничиваться снежинками только белого цвета — их можно сделать, в частности, красными, зелеными, желтыми, серебряными и синими.

В этот день произошло:

537 — в Константинополе, столице Византийской империи, освятили храм Святой Софии, который на протяжении тысячелетия был главным храмом православного мира;

1932 — постановление ЦИК и СНК СССР о введении в СССР единой паспортной системы и «обязательной записи паспортов». Крестьяне паспортов не получили, из-за чего фактически превратились в крепостных; появился дополнительный повод для преследования путешествующих кобзарей;

1932 — в разгар Великой депрессии в Нью-Йорке открылся крупнейший в мире театр искусств «Radio City Music Hall», рассчитанный на 5 тыс. 945 мест;

1934 — Политбюро ЦК ВКП (б) приняло депортировать 2 тыс. «антисоветских» семей из пограничных районов Украины;

1945 — в Нью-Йорке представители 28 стран подписали соглашение о создании Международного валютного фонда. Первые финансовые операции МВФ начал 1 марта 1947;

1979 — по решению руководства СССР 75-тысячный контингент советских войск вошел на территорию Афганистана;

1991 — независимость Украины признали Алжир, КНР, Социалистическая Республика Вьетнам, Камбоджа, Молдова и Франция;

1994 — запущена в эксплуатацию киевскую станция ​​метро «Позняки»;

1997 — введена в эксплуатацию станция ​​метро «Печерская»;

2008 — под кодовым названием «Литой свинец» в секторе Газа началась антитеррористическая военная операция израильской армии против ХАМАСа.

В этот день родились:

1571 — Иоганн Кеплер, немецкий астроном, первым заявил, что планеты вращаются вокруг Солнца;

1817 — Бараташвили Николоз Мелитонович, грузинский поэт-романтик;

1822 — Луи Пастер, французский химик и бактериолог, основоположник современной микробиологии и иммунологии; разработал метод консервирования (пастеризация) и меры профилактической вакцинации против холеры, сибирской язвы, бешенства;

1876 — Иван Алчевский, украинский певец (лирический тенор), общественный деятель; сын Алексея Кирилловича и Кристины Даниловны Алчевских;

1885 — Степан Шкурат, украинский актер театра и кино;

1888 — Теа фон Гарбу, немецкая актриса, сценарист, писательница-фантаст;

1901 — Марлен Дитрих, немецкий киноактриса и певица;

1908 — Владимир Божик, кобзарь, дирижер;

1934 — Лариса Латынина, 9-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обладательница наибольшего числа олимпийских наград за всю историю Олимпийских игр;

1948 — Жерар Депардье, французский театральный и киноактер.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве посетители новогодних локаций не соблюдают правил карантина. Киевские эпидемиологи шокированы от безответственности организаторов новогодних праздников, потому ярмарки могут закрыть. Сотрудников Госпотребслужбы возмутило массовое нарушение карантина во время открытия столичной новогодней елки. Люди были без масок и при этом не соблюдали дистанцию.