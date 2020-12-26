Санта. Фото: VRT

https://racurs.ua/n148312-posle-vizita-koronavirusnogo-santy-v-belgii-pogibli-18-ludey-foto.html

Ракурс

Санта-Клаус случайно убил 18 пожилых людей, посетив дом престарелых с рождественским визитом в городе Мол, Бельгия. Сам Санта не знал, что болен коронавирусом.

Число погибших с момента визита непрерывно растет. Об этом сообщает VRT.





Отмечается, что еще пять жителей дома престарелых погибли в канун Рождества и на само Рождество, в результате чего число погибших резко возросло до 18. Сообщается, что из-за местной вспышки заразился 121 житель.





Ранее Санта-Клаус посетил дом престарелых. Персонал заведения надеялся, что Санта поднимет моральный дух среди пожилых, и, как сообщается, он не чувствовал себя плохо перед визитом.

Отметим, что после визита Санты город с населением 35 тыс. человек столкнулся с мощной вспышкой коронавируса — были мобилизованы врачи и фельдшеры. Власти в Моле заявили, что Санта «посетил различные общественные места».

Он держался на расстоянии от жителей и носил маску для лица. Жители также носили маски для лица, — говорится в заявлении.

Яннес Верхейен, представитель компании, которая управляет домом престарелых, заявил, что команда заведения шокирована случившимся, но это также делает их очень мотивированными на то, чтобы строже соблюдать ограничения.





В то же время ведущий вирусолог Бельгии Марк Ван Ранст из Университета Левена сказал, что сомневается, что Санта мог вызвать столько инфекций. По его мнению, гораздо более вероятной причиной смерти стариков стала плохая вентиляция, несмотря на то, что визит был «глупой идеей».

Напомним, ранее мы сообщали, что после визита Санта-Клауса вспышка коронавируса случилась в доме престарелых в Бельгии, муниципалитет Мол (город Антверпен). У больных наблюдаются симптомы от легких до умеренных. Сначала у мужчины, который был в костюме Санты, выявили COVID-19, потом начали проверять его контактных лиц, в том числе и пенсионеров.