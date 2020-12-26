Санта. Фото: VRT

https://racurs.ua/ua/n148312-pislya-vizytu-koronavirusnogo-santy-v-belgiyi-zagynuly-18-ludey-foto.html

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Санта-Клаус випадково вбив 18 людей похилого віку, відвідавши будинок для людей похилого віку з різдвяним візитом в місті Мол, Бельгія. Сам Санта не знав, що хворий на коронавірус.

Число загиблих з моменту візиту безперервно зростає. Про це повідомляє VRT.



Зазначається, що ще п’ять мешканців будинку престарілих загинули в переддень Різдва і на саме Різдво, внаслідок чого число загиблих різко зросло до 18. Повідомляється, що через місцевий спалах заразився 121 житель.

Раніше Санта-Клаус відвідав будинок престарілих. Персонал закладу сподівався, що Санта підніме моральний дух серед літніх людей, і, як повідомляється, він не відчував себе погано перед візитом.

Зазначимо, що після візиту Санти місто з населенням 35 тис. осіб зіткнулося з потужним спалахом коронавірусу — були мобілізовані лікарі і фельдшери. Влада у Мол заявила, що Санта «відвідав різні громадські місця».

Він тримався на відстані від жителів і носив маску для обличчя. Жителі також носили маски для обличчя, — йдеться в заяві.



Яннес Верхейен, представник компанії, яка управляє будинком престарілих, заявив, що команда закладу шокована тим, що трапилося, але це також робить їх дуже мотивованими на те, щоб суворіше дотримуватися обмежень.



Водночас провідний вірусолог Бельгії Марк Ван Ранст з Університету Левена сказав, що сумнівається, що Санта міг стати причиною такої кількості інфікувань у місті. На його думку, набагато більш ймовірною причиною смерті людей похилого віку є погана вентиляція, попри те, що візит був «дурною ідеєю».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що після візиту Санта-Клауса спалах коронавірусу трапився в будинку для літніх людей в Бельгії, муніципалітет Мол (місто Антверпен). У хворих спостерігаються симптоми від легких до помірних. Спочатку у чоловіка, який був у костюмі Санти, виявили COVID-19, потім почали перевіряти його контактних осіб, в тому числі і пенсіонерів.