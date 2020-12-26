Книжки. Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n148311-knyjky-pro-garri-pottera-namagalysya-vyvezty-u-rosiu-foto-video.html

Ракурс

Контрабанда в Україні невпинно працює і перед новорічними святами. Харківський загін Державної прикордонної служби завадив незаконному вивезенню художніх книжок про Гаррі Поттера та запчастин для тракторів до сусідньої Росії.

Двоє мешканців Харкова планували вивезти майже три сотні книг та три турбіни до техніки. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Повідомляється, що контрабандисти виявилися робітниками по найму — за цю оборудку на кордоні їм пообіцяли заплатити по 200 дол. На затриманих склали адміністративні протоколи.





Зауважимо, що книги про Гаррі Поттера авторства Джон Роулінг були виготовлені для видавництва Machaon. Загальну вартість вилучених книжок ДПСУ оцінює у 80 тис. грн. Натомість запчастини для тракторів передали «компетентним правоохоронним органам».





«Гаррі Поттер» — серія з семи фантастичних романів англійської письменниці Джоан Роулінг. У книгах розповідається про пригоди юного чарівника Гаррі Поттера і його друзів Герміону Грейнджер і Рона Візлі, які навчаються у Гоґвортській школі чарів і чаклунства. Основний сюжет присвячений боротьбі Гаррі проти темного чаклуна лорда Волдеморта, який намірюється стати безсмертним, повалити чаклунський керівний орган званий Міністерством магії і підкорити всіх чарівників і маґлів (не чарівників).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рідкісну книгу з першого видання роману «Гаррі Поттер і філософський камінь» продали на аукціоні у Великій Британії за 68 тис. фунтів стерлінгів, що становить понад 2,5 млн грн. Цей екземпляр у твердій обкладинці був однією з 500 книг, випущених лондонським видавництвом Bloomsbury у 1997 році, ще до того, як твори про юного чарівника набули широкої популярності.