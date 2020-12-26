Шторм. Фото: NY DailyNews

https://racurs.ua/ua/n148310-potujnyy-shtorm-zalyshyv-bez-svitla-tysyachi-jyteliv-nu-yorka-na-rizdvo-foto-video.html

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Шторм у Нью-Йорку залишив без електрики понад 100 тис. жителів американського штату Нью-Йорк на Різдво. Потужна зимова стихія вирувала на північному східі США.

Найбільше від негоди постраждали округи Уестчестер, Рокленд, Ольстер, Оріндж і Датчесс. Про це повідомляє NY Daily News.



Повідомляється, що по всій країні, в п’ятницю, 25 грудня, було зареєстровано 73 тис. 926 відключень електроенергії. У самому Нью-Йорку склалася менш драматична ситуація — там знеструмленими виявилися 17 тис. будинків.







Уже до вечора п’ятниці більшості споживачів відновили електроенергію, хоча 37,5 тис. жителів штату все ще залишаються без електрики. Чиновники застерегли жителів постраждалих округів від спроб самостійно переміщувати обірвані частини електричних проводів.





Різдвяний шторм, викликаний сильним дощем і вітром зі швидкістю близько 104 км/год, відключив електрику також у 49 тис. жителів штату Нью-Джерсі. Всього на північному сході США понад 275 тис. клієнтів залишилися без електроенергії через стихію.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що снігопад в США накрив східне узбережжя. В країну прийшов потужний зимовий шторм, який пошириться від Колорадо до штату Мен. Країною пронісся вітер зі швидкістю 80 км/год.