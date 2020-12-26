Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Військовий. Фото: УП

Били на смерть — військовий помер під час бійки на Херсонщині

26 гру 2020, 18:54
999

Військовослужбовця Збройних сил України забили до смерті поблизу одного з кафе у місті Нова Каховка, що в Херсонській області. Під час відпочинку у закладі сталась бійка між військовим та цивільними, а від отриманих ушкоджень чоловік помер на місці.

Бійка сталась у п’ятницю, 25 грудня, близько 04.30. Про це повідомили у пресс-службі оперативного командування «Південь».

Допис командування. Скріншот: Ракурс

У командуванні причиною смерті військового назвали порушення службової дисципліни та правил поведінки за межами частини. Там зазначили, що серед військовослужбовців постійно проводиться робота щодо профілактики порушення військової дисципліни.

Попри це, в деяких випадках військовослужбовці підпорядкованих підрозділів продовжують нехтувати правилами поведінки поза межами військової частини, ㅡ йдеться у заяві.


Наголошується, що наразі слідчі Новокаховського відділу Нацполіції проводять слідчі дії, а командир військової частини проводить власне службове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупанти на Донбасі жорстоко били, перш ніж задушити, українського військового, тіло якого передали українській стороні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів