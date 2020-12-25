Бойовики продовжують порушувати перемир’я на Донбасі, фото: «Букви»

https://racurs.ua/ua/n148282-20-min-vypustyly-boyovyky-po-ukrayinskyh-viyskovyh-na-donbasi.html

Ракурс

Російсько-терористичні війська продовжують порушувати перемир’я на Донбасі.

Сьогодні, 25 грудня, станом на 17.00 зафіксовано чотири обстріли бойовиками позицій українських військових. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Усі обстріли сталися в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Так, біля села Водяне було здійснено чотири обстріли позицій українських військових з мінометів калібру 120 та 82 мм. Загалом бойовики випустили 12 та вісім мін відповідно.

Також російсько-терористичні війська вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На численні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь, — наголошує прес-служба штабу ООС.



Зазначається, що бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 24 грудня в результаті здійсненого бойовиками обстрілу було поранено українського військового.