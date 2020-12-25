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Бойовики продовжують порушувати перемир’я на Донбасі, фото: «Букви»
20 мін випустили бойовики по українських військових на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n148282-20-min-vypustyly-boyovyky-po-ukrayinskyh-viyskovyh-na-donbasi.htmlРакурс
Російсько-терористичні війська продовжують порушувати перемир’я на Донбасі.
Сьогодні, 25 грудня, станом на 17.00 зафіксовано чотири обстріли бойовиками позицій українських військових. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
Усі обстріли сталися в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Так, біля села Водяне було здійснено чотири обстріли позицій українських військових з мінометів калібру 120 та 82 мм. Загалом бойовики випустили 12 та вісім мін відповідно.
Також російсько-терористичні війська вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На численні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь, — наголошує прес-служба штабу ООС.
Зазначається, що бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
Нагадаємо, 24 грудня в результаті здійсненого бойовиками обстрілу було поранено українського військового.
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