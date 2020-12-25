Подаровану Росії українську ікону з Луганська повернули до Боснії

300-річну ікону з Луганська повернули до Боснії, фото: UAZMI

https://racurs.ua/ua/n148281-podarovanu-rosiyi-ukrayinsku-ikonu-z-luganska-povernuly-do-bosniyi.html

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Стародавню ікону ймовірно українського походження, котру в середині грудня керівник президії Боснії і Герцеговини (БіГ) Мілорад Додік подарував очільнику МЗС Росії Сергію Лаврову, повернули до БіГ.

Посол БіГ в РФ Желька Самарджію заявив, що особисто привіз ікону з Москви і передав її в кабінет Додіка, повідомляє Radio Slobodna Evropa.

Сам Додік наразі перебуває на лікуванні через зараження коронавірусом.

Раніше в МЗС РФ повідомляли, що повернули цю ікону БіГ для розслідування її походження.

Самарджія зазначив, що посольство БіГ в Москві також отримало від РФ прохання перевірити походження цієї ікони через офіційні відомства, насамперед Інтерпол.

Ікону Лаврову подарували 14 грудня. 17 грудня посольство України в БіГ направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження подарованої Лаврову старовинної ікони.

Згодом у Мінкультури України, на основі аналізу оприлюднених у ЗМІ фото ікони, дійшли висновку про наявність на ній печатки Одеської крайової комісії з охорони пам’яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.

Нагадаємо, цю ікону могли вивезти з тимчасово окупованого Луганська.