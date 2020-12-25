Подаренную России украинскую икону из Луганска вернули в Боснию

300-летнюю икону из Луганска вернули в Боснию, фото: UAZMI

https://racurs.ua/n148281-podarennuu-rossii-ukrainskuu-ikonu-iz-luganska-vernuli-v-bosniu.html

Ракурс

Древнюю икону вероятно украинского происхождения, которую в середине декабря руководитель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик подарил главе МИДа России Сергею Лаврову, вернули в БиГ.

Посол БиГ в РФ Желько Самарджию заявил, что лично привез икону из Москвы и передал ее в кабинет Додика, сообщает Radio Slobodna Evropa.

Сам Додик в настоящее время находится на лечении из-за заражения коронавирусом.

Ранее в МИДе РФ сообщали, что вернули эту икону БиГ для расследования ее происхождения.

Самарджия отметил, что посольство БиГ в Москве также получило от РФ просьбу проверить происхождение этой иконы через официальные ведомства, прежде всего Интерпол.

Икону Лаврову подарили 14 декабря. 17 декабря посольство Украины в БиГ направило ноту в МИД этой страны с требованием предоставить информацию о происхождении подаренной Лаврову старинной иконы.

Впоследствии в Минкультуры Украины, на основе анализа опубликованных в СМИ фото иконы, пришли к выводу о наличии на ней печати Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, созданной в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

Напомним, эту икону могли вывезти из временно оккупированного Луганска.