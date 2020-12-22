Скандал в Сараево разгорелся из-за подаренной Лаврову украинской иконы — детали

https://racurs.ua/n148149-skandal-v-saraevo-razgorelsya-iz-za-podarennoy-lavrovu-ukrainskoy-ikony-detali.html

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Скандал с украинской иконой из оккупированного Луганска, которая незаконно оказалась в Боснии и Герцеговине и была подарена главе МИД страны-агрессора Сергею Лаврову, повлек парламентский кризис в Сараево. Оппозиция в Республике Сербской, являющейся частью Боснии и Герцеговины, требует отставки своего представителя в президиуме страны Милорада Додика.

На текущий момент ни сам Додик, ни его партия Союз независимых социал-демократов не прокомментировали скандал с иконой. В то же время оппоненты Додика требуют его отставки. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Balkan Insight.

Серия ошибок, конфузов и злоупотреблений достигла апогея со скандалом вокруг подарка, который он подготовил для министра иностранных дел России Сергея Лаврова, — отметил лидер оппозиционной Партии демократического прогресса Бранислав Боренович.

По мнению Бореновича, единственный правильный шаг в сложившейся ситуации — это отставка Додика и всех, кто причастен к скандалу.

Я надеюсь, что на этот раз все просто так не сойдет с рук, потому что это пятно на всей нашей нации, — заявил лидер партии Мирко Сарович.

По данным СМИ, Додик находится в больнице с пневмонией.

Напомним, 14 декабря председатель президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик подарил украинскую икону Лаврову. На обороте 300-летней иконы из оккупированного Луганска есть печать Украинского народного комитета по культуре от 1920 года. Украинские дипломаты потребовали объяснений от Сараево. В Боснии и Герцеговине пообещали открыть дело и выяснить происхождение иконы.

19 декабря МИД России заявил о намерении вернуть подаренную икону для проверки Интерполом.