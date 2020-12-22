Скандал у Сараєво розгорівся через подаровану Лаврову українську ікону — деталі

https://racurs.ua/ua/n148149-skandal-u-saraievo-rozgorivsya-cherez-podarovanu-lavrovu-ukrayinsku-ikonu-detali.html

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Скандал з українською іконою з окупованого Луганська, яка незаконно опинилася у Боснії та Герцеговині і була подарована очільнику МЗС країни-агресора Сергію Лаврову, спричинив парламентську кризу у Сараєво. Опозиція в Республіці Сербській, яка є частиною Боснії та Герцеговини, вимагає відставки свого представника у президії країни Мілорада Додіка.

Наразі ані Додік, ані його партія Союз незалежних соціал-демократів не прокоментували скандал з іконою. Водночас опоненти президента РС Додіка вимагають його відставки. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Balkan Insight.

Серія помилок, конфузів і зловживань посадою досягла апогею зі скандалом довкола подарунка, який він підготував для міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, — зазначив лідер опозиційної Партії демократичного прогресу Браніслав Боренович.

На думку Бореновича, єдиний правильний крок у цій ситуації — це відставка Додіка й усіх причетних до цієї справи.

Я сподіваюся, що цього разу все просто так не минеться, тому що це пляма на всій нашій нації, — заявив лідер партії Мірко Саровіч.

За даними ЗМІ, Додік перебуває у лікарні з пневмонією.

Нагадаємо, 14 грудня голова президії Боснії та Герцеговини, сербський представник Мілорад Додік подарував українську ікону Лаврову. На звороті 300-річної ікони з Луганська є печатка Українського народного комітету з культури від 1920 року. Українські дипломати зажадали пояснень від Сараєво. У Боснії та Герцоговині пообіцяли відкрити справу та з’ясувати походження ікони.

19 грудня МЗС Росії заявило про намір повернути подаровану ікону для перевірки Інтерполом.