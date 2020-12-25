Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе, фото: «Буквы»

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Ракурс

Российско-террористические войска продолжают нарушать перемирие на Донбассе.

Сегодня, 25 декабря, по состоянию на 17.00 зафиксированы четыре обстрела боевиками позиций украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Все обстрелы произошли в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Так, возле села Водяное были осуществлены четыре обстрела позиций украинских военных из минометов калибра 120 и 82 мм. Всего боевики выпустили 12 и восемь мин соответственно.

Также российско-террористические войска вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На многочисленные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военнослужащие оказали противнику адекватный ответ, — подчеркивает пресс-служба штаба ООС.



Отмечается, что боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, 24 декабря в результате совершенного боевиками обстрела был ранен украинский военный.