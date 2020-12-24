Бойовики поранили бійця ЗСУ на Донбасі. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n148257-pozyciyi-biyciv-zsu-na-donbasi-nakryly-vognem-iz-minometiv-poraneno-viyskovogo.html

Ракурс

Обстріли на Донбасі були зафіксовані у четвер, 24 грудня.

Проросійські бойовики вкотре порушили режим тиші й з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли позиції українських військовослужбовців поблизу населеного пункту Шуми в Донецькій області. Внаслідок агресії один боєць ЗСУ дістав вогнепальне поранення, його госпіталізували. Про це 24 грудня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

У штабі наголосили, що на численні обстріли українські військовослужбовці дали противнику адекватну відповідь.

Після чергової агресії найманців Кремля українська делегація в Тристоронній контактній групі у своєму Telegram-каналі повідомила, що обстріл стався близько 16.00. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації висунула вимогу щодо припинення вогню й направила ноту спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

Нагадаємо, 24 грудня військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.