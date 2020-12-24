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Ракурс
Бойовики поранили бійця ЗСУ на Донбасі. Фото: zn.ua

Позиції бійців ЗСУ на Донбасі накрили вогнем із мінометів, поранено військового

24 гру 2020, 19:25
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Обстріли на Донбасі були зафіксовані у четвер, 24 грудня.

Проросійські бойовики вкотре порушили режим тиші й з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли позиції українських військовослужбовців поблизу населеного пункту Шуми в Донецькій області. Внаслідок агресії один боєць ЗСУ дістав вогнепальне поранення, його госпіталізували. Про це 24 грудня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

У штабі наголосили, що на численні обстріли українські військовослужбовці дали противнику адекватну відповідь.


Після чергової агресії найманців Кремля українська делегація в Тристоронній контактній групі у своєму Telegram-каналі повідомила, що обстріл стався близько 16.00. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації висунула вимогу щодо припинення вогню й направила ноту спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

Нагадаємо, 24 грудня військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.

Джерело: Ракурс


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