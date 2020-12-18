Під час пожежі врятували шістьох пацієнтів психоневрологічного диспансеру, фото – ДСНС

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Пожежа в Києві охопила другий поверх психоневрологічного диспансеру. Повідомлення про пожежу в будівлі на вулиці Юнкерова (Оболонський район) надійшло 18 грудня о 08.03.

До місця виклику направили рятувальників з найближчих підрозділів. Пожежа виникла в побутовому приміщенні, інформують у прес-службі ДСНС України.

Було задіяно шість одиниць техніки та 25 працівників служби. Завдяки пожежникам та персоналу диспансеру вдалося врятувати шість пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками.

Евакуювали 51 особу, загиблих чи травмованих не виявили.

Пожежу ліквідували о 08.37. Її причини будуть встановлювати правоохоронні органи.