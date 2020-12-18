У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/ua/n147967-koronavirus-u-kyievi-na-stacionarnomu-likuvanni-perebuvaut-ponad-2-tys-osib-infografika.html

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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 17 грудня, у столиці було зафіксовано ще 1 тис. 658 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема 66 — серед медиків.

Госпіталізували за добу 113 пацієнтів. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у відеозверненні.

Серед нових випадків коронавірусу в Києві:

895 жінок віком від 18 до 92 років;

53 дівчинки віком від чотирьох місяців до 17 років;

657 чоловіків віком від 18 до 100 рокiв;

53 хлопчика віком від п’яти місяців до 17 років.

Найбільше нових випадків захворювання зафіксували в таких районах столиці:

Дарницькому — 453 випадки;

Дніпровському — 275 випадків;

Деснянському — 196 випадків.

Померли за добу 17 хворих, одужали — 442 особи.

Наразі на стаціонарному лікуванні в медзакладах столиці перебувають 2 тис. 5 хворих на COVID-19, серед них 20 дітей. З них 1 тис. 71 пацієнт перебуває у тяжкому стані. 1 тис. 361 людина отримує кисневу підтримку, до апаратів ШВЛ підключений 31 хворий.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить понад 48%, зазначив Кличко.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

виявлено 98 тис. 930 випадків коронавірусу;

одужали 31 тис. 215 хворих;

померли 1 тис. 679 осіб.

Нагадаємо, загалом в Україні коронавірус забрав життя вже понад 16 тис. осіб.