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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Інформатор»

Коронавірус у Києві — на стаціонарному лікуванні перебувають понад 2 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)

18 гру 2020, 12:46
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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 17 грудня, у столиці було зафіксовано ще 1 тис. 658 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема 66 — серед медиків.

Госпіталізували за добу 113 пацієнтів. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у відеозверненні.

Серед нових випадків коронавірусу в Києві:

  • 895 жінок віком від 18 до 92 років;
  • 53 дівчинки віком від чотирьох місяців до 17 років;
  • 657 чоловіків віком від 18 до 100 рокiв;
  • 53 хлопчика віком від п’яти місяців до 17 років.

Найбільше нових випадків захворювання зафіксували в таких районах столиці:

  • Дарницькому — 453 випадки;
  • Дніпровському — 275 випадків;
  • Деснянському — 196 випадків.

Померли за добу 17 хворих, одужали — 442 особи.

Наразі на стаціонарному лікуванні в медзакладах столиці перебувають 2 тис. 5 хворих на COVID-19, серед них 20 дітей. З них 1 тис. 71 пацієнт перебуває у тяжкому стані. 1 тис. 361 людина отримує кисневу підтримку, до апаратів ШВЛ підключений 31 хворий.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить понад 48%, зазначив Кличко.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:


  • виявлено 98 тис. 930 випадків коронавірусу;
  • одужали 31 тис. 215 хворих;
  • померли 1 тис. 679 осіб.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, загалом в Україні коронавірус забрав життя вже понад 16 тис. осіб.

Джерело: Ракурс


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