Коронавірус у Києві — на стаціонарному лікуванні перебувають понад 2 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n147967-koronavirus-u-kyievi-na-stacionarnomu-likuvanni-perebuvaut-ponad-2-tys-osib-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 17 грудня, у столиці було зафіксовано ще 1 тис. 658 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема 66 — серед медиків.
Госпіталізували за добу 113 пацієнтів. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у відеозверненні.
Серед нових випадків коронавірусу в Києві:
- 895 жінок віком від 18 до 92 років;
- 53 дівчинки віком від чотирьох місяців до 17 років;
- 657 чоловіків віком від 18 до 100 рокiв;
- 53 хлопчика віком від п’яти місяців до 17 років.
Найбільше нових випадків захворювання зафіксували в таких районах столиці:
- Дарницькому — 453 випадки;
- Дніпровському — 275 випадків;
- Деснянському — 196 випадків.
Померли за добу 17 хворих, одужали — 442 особи.
Наразі на стаціонарному лікуванні в медзакладах столиці перебувають 2 тис. 5 хворих на COVID-19, серед них 20 дітей. З них 1 тис. 71 пацієнт перебуває у тяжкому стані. 1 тис. 361 людина отримує кисневу підтримку, до апаратів ШВЛ підключений 31 хворий.
Заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить понад 48%, зазначив Кличко.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- виявлено 98 тис. 930 випадків коронавірусу;
- одужали 31 тис. 215 хворих;
- померли 1 тис. 679 осіб.
Нагадаємо, загалом в Україні коронавірус забрав життя вже понад 16 тис. осіб.