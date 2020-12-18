Коронавирус в Киеве — на стационарном лечении находятся более 2 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n147967-koronavirus-v-kieve-na-stacionarnom-lechenii-nahodyatsya-bolee-2-tys-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 17 декабря, в столице были зафиксированы еще 1 тыс. 658 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе 66 — среди медиков.
Госпитализировали за сутки 113 пациентов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в видеообращении.
Среди новых случаев коронавируса в Киеве:
- 895 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;
- 53 девочки в возрасте от четырех месяцев до 17 лет;
- 657 мужчин в возрасте от 18 до 100 лет;
- 53 мальчика в возрасте от пяти месяцев до 17 лет.
Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в таких районах столицы:
- Дарницком — 453 случая;
- Днепровском — 275 случаев;
- Деснянском — 196 случаев.
Умерли за сутки 17 больных, выздоровели — 442 человека.
Сейчас на стационарном лечении в медучреждениях столицы находятся 2 тыс. 5 больных COVID-19, среди них 20 детей. Из них 1 тыс. 71 пациент находится в тяжелом состоянии. 1 тыс. 361 человек получает кислородную поддержку, к аппаратам ИВЛ подключен 31 больной.
Заполненность коек в коммунальных медучреждениях составляет более 48%, отметил Кличко.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- выявлено 98 тыс. 930 случаев коронавируса;
- выздоровели 31 тыс. 215 больных;
- умерли 1 тыс. 679 человек.
Напомним, всего в Украине коронавирус унес жизни уже более 16 тыс. человек.