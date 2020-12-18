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Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Информатор»

Коронавирус в Киеве — на стационарном лечении находятся более 2 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)

18 дек 2020, 12:46
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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 17 декабря, в столице были зафиксированы еще 1 тыс. 658 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе 66 — среди медиков.

Госпитализировали за сутки 113 пациентов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в видеообращении.

Среди новых случаев коронавируса в Киеве:

  • 895 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;
  • 53 девочки в возрасте от четырех месяцев до 17 лет;
  • 657 мужчин в возрасте от 18 до 100 лет;
  • 53 мальчика в возрасте от пяти месяцев до 17 лет.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в таких районах столицы:

  • Дарницком — 453 случая;
  • Днепровском — 275 случаев;
  • Деснянском — 196 случаев.

Умерли за сутки 17 больных, выздоровели — 442 человека.

Сейчас на стационарном лечении в медучреждениях столицы находятся 2 тыс. 5 больных COVID-19, среди них 20 детей. Из них 1 тыс. 71 пациент находится в тяжелом состоянии. 1 тыс. 361 человек получает кислородную поддержку, к аппаратам ИВЛ подключен 31 больной.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях составляет более 48%, отметил Кличко.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:


  • выявлено 98 тыс. 930 случаев коронавируса;
  • выздоровели 31 тыс. 215 больных;
  • умерли 1 тыс. 679 человек.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, всего в Украине коронавирус унес жизни уже более 16 тыс. человек.

Источник: Ракурс


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