Во время пожара спасли шестерых пациентов психоневрологического диспансера, фото – ГСЧС

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Пожар в Киеве охватил второй этаж психоневрологического диспансера. Сообщение о пожаре в здании на улице Юнкерова (Оболонский район) поступило 18 декабря в 08.03.

К месту вызова направили спасателей из ближайших подразделений. Пожар возник в бытовом помещении, информируют в пресс-службе ГСЧС Украины.

Было задействовано шесть единиц техники и 25 работников службы. Благодаря пожарным и персоналу диспансера удалось спасти шесть пациентов заведения, прятавшихся под кроватями.

Эвакуировали 51 человека, погибших или травмированных не обнаружили.

Пожар был ликвидирован в 08.37. Его причины будут устанавливать правоохранительные органы.