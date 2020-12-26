Военный. Фото: УП

https://racurs.ua/n148309-bili-nasmert-voennyy-umer-vo-vremya-draki-na-hersonschine.html

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Военнослужащего Вооруженных сил Украины забили до смерти возле одного из кафе в городе Новая Каховка, что в Херсонской области. Во время отдыха в заведении произошла драка между военным и гражданскими, а от полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Драка произошла в пятницу, 25 декабря, около 04.30. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования «Південь».



В командовании причиной смерти военного назвали нарушение служебной дисциплины и правил поведения за пределами части. Там отметили, что среди военнослужащих постоянно проводится работа по профилактике нарушения воинской дисциплины.

Несмотря на это, в некоторых случаях военнослужащие продолжают пренебрегать правилами поведения за пределами воинской части, ㅡ говорится в заявлении.



Отмечается, что сейчас следователи Новокаховского отдела Нацполиции проводят следственные действия, а командир воинской части проводит собственное служебное расследование.

Напомним, ранее мы сообщали, что оккупанты в Донбассе жестоко избивали, прежде чем задушить, украинского военного, тело которого передали украинской стороне.