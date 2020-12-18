Оккупанты 17 декабря передали Украине тело погибшего бойца, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/n147970-okkupanty-jestoko-izbili-i-zadushili-ukrainskogo-voennogo-dokument.html

Ракурс

Оккупанты жестоко избивали, прежде чем задушить, украинского военного, тело которого вчера, 17 декабря, передали украинской стороне.

Волонтер и бывший советник министра обороны Юрий Бирюков сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук, посылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы.

Его били. Долго били. Сильно били. Очень долго и сильно били. А потом задушили. И передали тело нам, — подчеркнул Бирюков.

Также Бирюков опубликовал часть заключения судмедэкспертизы.

Советник по информационной политике украинской делегации для участия в ТКГ Алексей Арестович на странице делегации в Фейсбуке извинился за распространенную вчера информацию о том, что смерть этого военного якобы произошла из-за «алкогольной или наркотической интоксикации».

Такая информация определенное время была в сообщении на странице делегации. Об этом свидетельствует история исправлений соответствующего поста в Фейсбуке.

Несмотря на то, что впоследствии эта информация была удалена, ее успели распространить часть СМИ.

Приношу свои официальные извинения уважаемым СМИ и украинскому обществу, — подчеркнул Арестович.

По его словам, причиной этого стала «техническая ошибка», в результате которой фактически была обнародована версия оккупантов.

Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ, — отметил Арестович.

В пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого вчера сообщили, что погибший военный, тело которого передали боевики, был одним из их военнослужащих.

Напомним, в ТКГ вчера заявили, что погибший военный 14 декабря по неустановленным обстоятельствам оказался на временно неподконтрольной территории Украины.