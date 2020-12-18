Окупанти 17 грудня передали Україні тіло загиблого бійця, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/ua/n147970-okupanty-jorstoko-pobyly-i-zadushyly-ukrayinskogo-viyskovogo-dokument.html

Ракурс

Окупанти жорстоко били, перш ніж задушити, українського військового, тіло якого вчора, 17 грудня, передали українській стороні.

Волонтер та колишній радник міністра оборони Юрій Бірюков повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, посилаючись на результати судово-медичної експертизи.

Його били. Довго били. Сильно били. Дуже довго і сильно били. А потім задушили. І передали тіло нам, — наголосив Бірюков.

Також Бірюков опублікував частину висновку судмедекспертизи.

Радник з інформаційної політики Української делегації для участі в ТКГ Олексій Арестович на сторінці делегації у Фейсбуці вибачився за розповсюджену вчора інформацію про те, що смерть цього військового нібито сталася через «алгокольну або наркотичну інтоксикацію».

Така інформація певний час була в повідомленні на сторінці делегації. Про це свідчить історія виправлень відповідного посту у Фейсбуці.

Попри те, що згодом ця інформація була видалена, її встигли поширити частина ЗМІ.

Приношу свої офіційні вибачення шановним ЗМІ та українському суспільству, — наголосив Арестович.

За його словами, причиною цього стала «технічна помилка», в результаті якої фактично було оприлюднено версію окупантів.

Переплутав версію представників російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні, та повідомлення для ЗМІ, — зазначив Арестович.

У прес-службі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вчора повідомили, що загиблий військовий, тіло якого передали бойовики, був одним з їхніх військовослужбовців.

Нагадаємо, у ТКГ вчора заявили, що загиблий військовий 14 грудня за невстановленими обставинами опинився на тимчасово непідконтрольній території України.