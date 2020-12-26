Джонни Депп. Фото: HELLO

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Джонни Депп, известный голливудский актер намерен вновь судиться с британским таблоидом The Sun. До этого таблоид одержал победу в деле, поскольку суд признал слова таблоида о том, что Джонни Деппа бил свою жену, правдивыми.

Адвокаты актера Джонни Деппа намерены просить суд рассмотреть дело повторно. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что 26 ноября звезде «Пиратов Карибского моря» отказали в апелляции на решение Лондонского суда, по которому он проиграл иск о клевете таблоиду. Тогда в иске Деппа «не нашли разумных оснований». Также его заставили выплатить 630 тыс. фунтов стерлингов в пользу издателя.

В то же время адвокаты Деппа называют судью предвзятым, а также заявляют, что Деппу не дали ответ на вопрос, почему суд перешел на сторону ответчиков. Адвокаты обратились в апелляционный суд с ходатайством назначить повторное рассмотрение иска.

Отметим, что судебное решение существенно повлияло на карьеру актера. Так, после решения суда, Warner Bros. попросила актера отказаться от роли Гриндевальда в третьей части «Фантастических зверей». Несмотря на это, сообщалось, что студия вынуждена будет выплатить Деппу полный гонорар, а это более 10 млн долл. Также недавно платформа Netflix удалила все фильмы с Джонни Деппом из-за обвинений в домашнем насилии.

Напомним, ранее мы сообщали, что в 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон опубликовал статью, в которой назвал актера «человеком, бьющим свою жену». Юристы Sun утверждали, что у них нет сомнений в том, что актер прибегал к насилию в отношении своей жены.

Актер обвинил таблоид в клевете, и назвал такие заявления вымыслом. Летом Высокий суд Лондона в течение трех недель слушал показания Деппа и Херд, во время которых они обвинили друг друга в насилии.