Джонні Депп. Фото: HELLO

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Джонні Депп, відомий голлівудський актор, має намір знову судитися з британським таблоїдом The Sun. До цього таблоїд переміг у справі, оскільки суд визнав слова таблоїда про те, що Джонні Деппа бив свою дружину, правдивими.

Адвокати актора Джонні Деппа мають намір просити суд розглянути справу повторно. Про це повідомляє The Guardian.

Наголошується, що 26 листопада зірці «Піратів Карибського моря» відмовили в апеляції на рішення Лондонського суду, за яким він програв позов про наклеп щодо таблоїда. Тоді у позові Деппа «не знайшли розумних підстав». Також його змусили виплатити 630 тис. фунтів стерлінгів на користь видавця.

Натомість адвокати Деппа називають суддю упередженим, а також заявляють, що Деппу не дали відповіді на запитання, чому суд перейшов на бік відповідачів. Адвокати звернулися до апеляційного суду з клопотанням призначити повторний розгляд позову.

Зауважимо, що судове рішення суттєво вплинуло на кар'єру актора. Так, після рішення суду, Warner Bros. попросила актора відмовитися від ролі Гріндевальда в третій частині «Фантастичних звірів». Попри це, повідомлялося, що студія змушена буде виплатити Деппу повний гонорар, а це понад 10 млн дол. Також нещодавно платформа Netflix видалила усі фільми з Джонні Деппом через звинувачення у домашньому насиллі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у 2018 році журналіст британського таблоїда Sun Ден Вуттон опублікував статтю, у якій назвав актора «людиною, який б'є свою дружину». Юристи Sun стверджували, що у них немає сумнівів в тому, що актор вдавався до насильства щодо своєї дружини. Актор звинуватив таблоїд у наклепі, і назвав такі заяви вигадкою. Влітку Високий суд Лондона протягом трьох тижнів слухав свідчення Деппа і Херд, під час яких вони звинуватили один одного в насильстві.