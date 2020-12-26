Шторм. Фото: NY DailyNews

https://racurs.ua/n148310-moschnyy-shtorm-ostavil-bez-sveta-bolee-100-tys-jiteley-nu-yorka-na-rojdestvo-foto-video.html

Ракурс

Шторм в Нью-Йорке оставил без электричества более 100 тыс. жителей американского штата Нью-Йорк на Рождество. Мощная зимняя стихия обрушилась на северо-восток США.

Больше всего от непогоды пострадали округа Уэстчестер, Рокленд, Ольстер, Ориндж и Датчесс. Об этом сообщает NY Daily News.





Сообщается, что по всей стране, в пятницу, 25 декабря, было зарегистрировано 73 тыс. 926 отключений электроэнергии. В самом Нью-Йорке сложилась менее драматичная ситуация — там обесточенными 17 тыс. домов.







Уже к вечеру пятницы большинству потребителей восстановили электроэнергию, хотя 37,5 тыс. жителей штата все еще оставались без электричества несколько часов после захода солнца. Чиновники предостерегли жителей пострадавших округов от попыток самостоятельно перемещать оборванные части электрических проводов.

Рождественский шторм, вызванный сильным дождем и ветром со скоростью около 104 км/ч, отключил электричество также у 49 тыс. жителей штата Нью-Джерси. Всего на северо-востоке США более 275 тыс. клиентов остались без электроэнергии из-за стихии.

Напомним, ранее мы сообщали, что снегопад в США накрыл восточное побережье. В страну пришел мощный зимний шторм, который распространится от Колорадо до штата Мэн. Страной пронесется ветер со скоростью 80 км/ч.