Контрабанда. Фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n148311-knigi-o-garri-pottere-pytalis-vyvezti-v-rossiu-foto-video.html

Ракурс

Контрабанда в Украине продолжает поставляться и перед новогодними праздниками. Харьковский отряд Государственной пограничной службы помешал незаконному вывозу художественных книг о Гарри Поттере и запчастей для тракторов в соседнюю Россию.

Двое жителей Харькова планировали вывезти почти три сотни книг и три турбины для техники. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.





Сообщается, что контрабандисты оказались рабочими по найму — за эту сделку на границе им пообещали заплатить по 200 долл. На задержанных составили административные протоколы.



Заметим, что книги о Гарри Поттере авторства Джон Роулинг были изготовлены для издательства Machaon. Общую стоимость изъятых книг ГПСУ оценивает в 80 тыс. грн. Запчасти для тракторов передали «компетентным правоохранительным органам».

«Гарри Поттер» — серия из семи фантастических романов английской писательницы Джоан Роулинг. В книгах рассказывается о приключениях юного волшебника Гарри Поттера и его друзей Гермионы Грейнджер и Рона Уизли, которые учатся в Хогвартсе — школе волшебства и колдовства. Основной сюжет посвящен борьбе Гарри против темного колдуна лорда Волдеморта, который планирует стать бессмертным, свергнуть колдовской руководящий орган называемый Министерством магии и покорить всех волшебников и магглов (простых людей).

Напомним, ранее мы сообщали, что редкую книгу из первого издания романа «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе в Великобритании за 68 тыс. фунтов стерлингов, что составляет более 2,5 млн грн. Этот экземпляр в твердой обложке был одним из 500 книг, выпущенных лондонским издательством Bloomsbury в 1997 году, еще до того, как произведения о юном волшебнике приобрело широкую популярность.