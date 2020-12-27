Рекордно довгий підводний тунель відкрили у Гонконзі. Фото: today.ru

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Підводний тунель Tuen Mun-Chek Lap Kok Tunnel відкрили у Гонконзі 27 грудня. Новий тунель — найдовший і найглибший із наявних у місті.

Коридор протяжністю 5,5 км з'єднав через морську акваторію район Тунмун на нових територіях Гонконгу з островом Лантао в районі міжнародного аеропорту Чеклапкок і в’їзд на гігантський міст Гонконг — Макао — Чжухай, який був відкритий в кінці 2018 року. Про це повідомив Департамент транспорту Гонконгу.

За інформацією чиновників, будівництво тунелю обійшлося у 6,1 млрд дол, проект зводили більш ніж сім років. Сам тунель розташований на глибині до 60 м під морським дном. Над його створенням працювала гігантська бурова машина. Це перший тунель, побудований у Гонконзі методом буріння.

Міська влада запевняє, що проїзд по новозбудованому тунелю буде безкоштовним.

Нагадаємо, у Норвегії планують побудувати перший у світі «плаваючий тунель», щоб полегшити транспортне сполучення у прибережних районах.