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Крым от засухи в 2021 году не спасут даже обильные осадки. Фото: канал 24

Крым от засухи в 2021 году не спасут даже обильные осадки — ученые (ВИДЕО)

27 дек 2020, 12:30
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Водохранилища в Крыму в 2021 году не наполнятся, даже если зимой и весной на полуострове будут идти обильные осадки.

Осадки, которые выпадают в Крыму, фактически не являются стокоформирующими. Дожди и снегопады только увлажняют территорию и пополняют запасы влаги в почве, но не формируют сток. Об этом заявил заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк в комментарии «Крым.Реалии».

Это четко отражается в той проблематике, которая на сегодняшний день стоит перед властями Крыма, — отметил он и добавил, что ситуация с нехваткой воды в этом году в Крыму будет сказываться на его обеспечении водой и в последующие годы.


Напомним, в декабре оккупационные «власти» Крыма опубликовали данные по уровню наполнения водохранилищ полуострова. Отмечается, что по меньшей мере пять водохранилищ полуострова близки к отметке «мертвый объем». Это касается водохранилищ в Симферопольском, Кировском, Белогорском и Бахчисарайском районах.


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