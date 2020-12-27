Крым от засухи в 2021 году не спасут даже обильные осадки. Фото: канал 24

https://racurs.ua/n148321-krym-ot-zasuhi-v-2021-godu-ne-spasut-daje-obilnye-osadki-uchenye-video.html

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Водохранилища в Крыму в 2021 году не наполнятся, даже если зимой и весной на полуострове будут идти обильные осадки.

Осадки, которые выпадают в Крыму, фактически не являются стокоформирующими. Дожди и снегопады только увлажняют территорию и пополняют запасы влаги в почве, но не формируют сток. Об этом заявил заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк в комментарии «Крым.Реалии».

Это четко отражается в той проблематике, которая на сегодняшний день стоит перед властями Крыма, — отметил он и добавил, что ситуация с нехваткой воды в этом году в Крыму будет сказываться на его обеспечении водой и в последующие годы.



Напомним, в декабре оккупационные «власти» Крыма опубликовали данные по уровню наполнения водохранилищ полуострова. Отмечается, что по меньшей мере пять водохранилищ полуострова близки к отметке «мертвый объем». Это касается водохранилищ в Симферопольском, Кировском, Белогорском и Бахчисарайском районах.