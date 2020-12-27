Польща змінює правила в’їзду для українців, фото: Polske Radio

https://racurs.ua/ua/n148336-pravyla-v-yizdu-dlya-ukrayinciv-zminuie-polscha-komu-ne-dovedetsya-prohodyty-karantyn.html

Ракурс

Польща з понеділка, 28 грудня, змінює правила в’їзду на свою територію для українців.

Зміни передбачають, що окремі категорії громадян будуть звільнені від обов’язкового перебування на карантині після в’їзду до Польщі. Про це повідомляє прес-служба посольства України в Польщі.

Від обов’язкового карантину будуть звільнені:

особи, які мають довідку про наявність у них щеплення від COVID-19;

водії та членм екіпажів транспортних засобів, діяльність яких пов’язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

інспектори морської адміністрації які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

пасажири суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) — Сторони Угоди про Європейський економічний простір;

особи, які здобувають освіту у Польщі (учні + супроводжуюча особа, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) а також, науковці, котрі проводять дослідження на території Польщі (за умови документального підтвердження факту навчання/наукової діяльності);

особи, які у січні 2021 року складають іспит за восьмий клас, який відбувається у школах для дорослих, де навчання закінчується в осінньому семестрі;

працівники дипломатичних та консульських установ, представники міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а також інші особи, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;

особи, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;

особи, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) — Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі, а також члени їх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою ТРАНЗИТУ її територією;

спортсмени, тренери, лікарі, фізіотерапевти, судді, акредитовані журналісти, які в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах та мають підтверджуючі документи від організатора змагань;

медичні працівники, які в’їжджають на територію Польщі з метою працевлаштування у сфері охорони здоров’я;

особи, які перетинають державний кордон Польщі, що становить внутрішній кордон ЄС, у рамках, або з метою виконання службових обов’язків.

Більш детально з новими умовами в’їзду українців до Польщі можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, у ЄС сьогодні, 27 грудня, розпочалося вакцинування від коронавірусної хвороби COVID-19.