У Мінську вперше за кілька місяців не організовували марш протесту

Під час акцій протесту в Білорусі, фото: «Фотографы против»

https://racurs.ua/ua/n148335-u-minsku-vpershe-za-kilka-misyaciv-ne-organizovuvaly-marsh-protestu.html

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У Мінську сьогодні, 27 грудня, вперше з часу резонансних президентських виборів 9 серпня не організовували недільних маршів протесту.

При цьому мітингувальники групами від кількох десятків до кількох сотень осіб протестували в різних районах столиці Білорусі, повідомляє «Радіо Свобода».

Спонтанні протестні акції також відбувалися і в кількох інших містах Білорусі: Барановичах, Гомелі, Гродно, Жодіно, Заславлі, Кобрині, Ліді, Могилеві.

Зазначається, що сьогодні на вулицях Мінська було мало силовиків.

За даними білоруських опозиціонерів, станом на 20.00 силовики затримали 23 мітингувальників. Це в 10−15 разів менше, ніж у попередні неділі.

Протести в Білорусі були спровоковані серпневими президентськими виборами, переможцем яких вкотре було оголошено багаторічного президента країни Олександра Лукашенка. Мітингувальники вважають результати виборів сфальсифікованими, а їх справжнім переможцем — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Протести в Білорусі тривають вже 141 день.