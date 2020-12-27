Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Під час акцій протесту в Білорусі, фото: «Фотографы против»

У Мінську вперше за кілька місяців не організовували марш протесту

27 гру 2020, 21:14
999

У Мінську сьогодні, 27 грудня, вперше з часу резонансних президентських виборів 9 серпня не організовували недільних маршів протесту.

При цьому мітингувальники групами від кількох десятків до кількох сотень осіб протестували в різних районах столиці Білорусі, повідомляє «Радіо Свобода».

Спонтанні протестні акції також відбувалися і в кількох інших містах Білорусі: Барановичах, Гомелі, Гродно, Жодіно, Заславлі, Кобрині, Ліді, Могилеві.

Зазначається, що сьогодні на вулицях Мінська було мало силовиків.

За даними білоруських опозиціонерів, станом на 20.00 силовики затримали 23 мітингувальників. Це в 10−15 разів менше, ніж у попередні неділі.


Протести в Білорусі були спровоковані серпневими президентськими виборами, переможцем яких вкотре було оголошено багаторічного президента країни Олександра Лукашенка. Мітингувальники вважають результати виборів сфальсифікованими, а їх справжнім переможцем — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Протести в Білорусі тривають вже 141 день.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів