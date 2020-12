Китайські ЗМІ опублікували відео масштабного вибуху, яким було підірвано великий міст через річку, розташований центральній частині країни — у повіті Аньсян провінції Хунань.

Цей міст вирішили підірвати, оскільки він, після кількох ремонтів та реконструкцій, вже став небезпечним для використання. Поруч із ним збудували та ввели в експлуатацію новий.

Довжина мосту становила близько 250 м, ширина — близько 10 м. Його відкрили ще у 1979 році. Вже у 2010 році він був визнаний небезпечним, а в липні 2013 року був повністю закритий. Невдовзі після цього розпочалося будівництво нового мосту.

Контрольований вибух, який знищив міст, зайняв близько 10 секунд.

A run-down bridge in Hunan, China has been demolished in 10 seconds in a controlled explosion pic.twitter.com/Qrf59XAHVh