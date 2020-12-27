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Ракурс
У Китаї підірвали міст довжиною 250 метрів, фото: rednet.cn

Міст через річку підірвали в Китаї — з’явилося видовищне відео

27 гру 2020, 20:46
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Китайські ЗМІ опублікували відео масштабного вибуху, яким було підірвано великий міст через річку, розташований центральній частині країни — у повіті Аньсян провінції Хунань.

Цей міст вирішили підірвати, оскільки він, після кількох ремонтів та реконструкцій, вже став небезпечним для використання. Поруч із ним збудували та ввели в експлуатацію новий.

Довжина мосту становила близько 250 м, ширина — близько 10 м. Його відкрили ще у 1979 році. Вже у 2010 році він був визнаний небезпечним, а в липні 2013 року був повністю закритий. Невдовзі після цього розпочалося будівництво нового мосту.

Контрольований вибух, який знищив міст, зайняв близько 10 секунд.


Нагадаємо, у 2018 році в Китаї відкрили скляний пішохідний міст, розташований на висоті 1 тис. 980 м над рівнем моря. Він розташований у гірському ландшафтному парку Батайшань в китайській провінції Сичуань.

Джерело: Ракурс


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