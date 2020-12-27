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Ракурс
В Китае взорвали мост длиной 250 метров, фото: rednet.cn

Мост через реку взорвали в Китае — появилось зрелищное видео

27 дек 2020, 20:46
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Китайские СМИ опубликовали видео масштабного взрыва, которым был взорван большой мост через реку, расположенный центральной части страны — в уезде Аньсян провинции Хунань.

Этот мост решили взорвать, поскольку он, после нескольких ремонтов и реконструкций, уже стал опасным для использования. Рядом с ним построили и ввели в эксплуатацию новый.

Длина моста составляла около 250 м, ширина — около 10 м. Его открыли еще в 1979 году. Уже в 2010 году он был признан опасным, а в июле 2013 года был полностью закрыт. Вскоре после этого началось строительство нового моста.

Контролируемый взрыв, уничтоживший мост, занял около 10 секунд.


Напомним, в 2018 году в Китае открыли стеклянный пешеходный мост, расположенный на высоте 1 тыс. 980 м над уровнем моря. Он расположен в горном ландшафтном парке Батайшань в китайской провинции Сычуань.

Источник: Ракурс


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