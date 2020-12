Китайские СМИ опубликовали видео масштабного взрыва, которым был взорван большой мост через реку, расположенный центральной части страны — в уезде Аньсян провинции Хунань.

Этот мост решили взорвать, поскольку он, после нескольких ремонтов и реконструкций, уже стал опасным для использования. Рядом с ним построили и ввели в эксплуатацию новый.

Длина моста составляла около 250 м, ширина — около 10 м. Его открыли еще в 1979 году. Уже в 2010 году он был признан опасным, а в июле 2013 года был полностью закрыт. Вскоре после этого началось строительство нового моста.

Контролируемый взрыв, уничтоживший мост, занял около 10 секунд.

A run-down bridge in Hunan, China has been demolished in 10 seconds in a controlled explosion pic.twitter.com/Qrf59XAHVh