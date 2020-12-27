В Минске впервые за несколько месяцев не организовывали марш протеста

В Минске впервые за несколько месяцев не организовывали марш протестаhttps://racurs.ua/n148335-v-minske-vpervye-za-neskolko-mesyacev-ne-organizovyvali-marsh-protesta.htmlРакурс
В Минске сегодня, 27 декабря, впервые с момента резонансных президентских выборов 9 августа не организовывали воскресные марши протеста.
При этом митингующие группами от нескольких десятков до нескольких сотен человек протестовали в разных районах столицы Беларуси, сообщает «Радио Свобода».
Спонтанные акции протеста также происходили и в нескольких других городах Беларуси: Барановичах, Гомеле, Гродно, Жодино, Заславле, Кобрине, Лиде, Могилеве.
Отмечается, что сегодня на улицах Минска было мало силовиков.
По данным белорусских оппозиционеров, по состоянию на 20.00 силовики задержали 23 митингующих. Это в 10−15 раз меньше, чем в предыдущие воскресенья.
Протесты в Беларуси были спровоцированы августовскими президентскими выборами, победителем которых был объявлен многолетний президент страны Александр Лукашенко. Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными, а их настоящим победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.
Протесты в Беларуси продолжаются уже 141 день.