В Минске впервые за несколько месяцев не организовывали марш протеста

Во время акций протеста в Беларуси, фото: «Фотографы против»

https://racurs.ua/n148335-v-minske-vpervye-za-neskolko-mesyacev-ne-organizovyvali-marsh-protesta.html

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В Минске сегодня, 27 декабря, впервые с момента резонансных президентских выборов 9 августа не организовывали воскресные марши протеста.

При этом митингующие группами от нескольких десятков до нескольких сотен человек протестовали в разных районах столицы Беларуси, сообщает «Радио Свобода».

Спонтанные акции протеста также происходили и в нескольких других городах Беларуси: Барановичах, Гомеле, Гродно, Жодино, Заславле, Кобрине, Лиде, Могилеве.

Отмечается, что сегодня на улицах Минска было мало силовиков.

По данным белорусских оппозиционеров, по состоянию на 20.00 силовики задержали 23 митингующих. Это в 10−15 раз меньше, чем в предыдущие воскресенья.

Протесты в Беларуси были спровоцированы августовскими президентскими выборами, победителем которых был объявлен многолетний президент страны Александр Лукашенко. Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными, а их настоящим победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Протесты в Беларуси продолжаются уже 141 день.