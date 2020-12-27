У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148337-epidemiya-koronavirusu-naygirshyy-etap-sche-poperedu-vvajaie-golovnyy-infekcionist-ssha.html

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Епідемія коронавірусу триває у світі вже майже рік, проте найгірший її етап ще попереду.

Голова Центру інфекційних та алергічних захворювань США доктор Ентоні Фаучі заявив про це, відповідаючи на питання американських ЗМІ, повідомляє «Голос Америки».

На його думку, багато американців, попри рекомендації лікарів залишатися вдома, не втримаються від спокуси традиційно провести період новорічних свят у колі родини та друзів.

Тож період новорічних свят може спровокувати сплеск поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

США — одна з перших країн світу, яка почала здійснювати вакцинацію населення від COVID-19. Попри це, Фаучі вважає, що колективний імунітет до коронавірусу в американців з’явиться лише до середини-кінця наступного літа.

Тож я сподіваюсь, що до осені ми отримаємо цей необхідний (для колективного імунітету — ред.) відсоток людей, — зазначив він.

Обраний президент США Джо Байден, посилаючись на оцінки експертів, також нещодавно заявляв про загрозу нового спалаху коронавірусу у країні.

Експерти кажуть, що справи погіршаться, незалежно від вакцини. Наш середній рівень смертності щодня — близько 3 тис. людей. Це означає, що ми втратимо ще десятки тисяч життів в наступні місяці, і вакцина не зможе цього зупинити, — зазначив Байден.

Нагадаємо, американські вчені також нещодавно попереджали про загрозу зростання госпіталізацій та смертності від коронавірусу у США в найближчі місяці, попри початок масового вакцинування населення.